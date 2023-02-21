"У Блохіна дуже важкий характер. У перші пару місяців роботи у мене було декілька випадків, коли він зривався на мат і міг послати кого завгодно, в тому числі і мене. Оскільки для мене Блохін був і є футбольною легендою, я мав честь з ним працювати. Тому я чесно йому сказав, що у мене до нього дуже поважні почуття, але кричати на мене з матюками не треба.

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Він міг кричати на своїх підлеглих, що він і робив регулярно, можливо, їм це подобалося. А мені – ні. Я йому відверто сказав, що на цю посаду не просився, мене запросили. Якщо я десь помилився – нема питань, ми це виправимо, я визнаю свої помилки. Але якщо ви зриваєтесь та самостверджуєтесь через крик, то я просто звільняюся та йду. Але Блохін мене почув і більше таких історій не було. Я за це його поважаю та вдячний йому. Він побачив, що людина з одного боку його поважає як футболіста та тренера, а з іншого – не тримається за цю роботу будь-якою ціною.

Він міг іноді жорстко поводитись із журналістами і мені доводилось ці ситуації згладжувати. Суркіс, коли запрошував мене на роботу, ставив переді мною таке завдання, яке мені здалося дивним, але приємним. Він мені каже: "Я хочу, щоб ти навчив Блохіна говорити українською мовою". Це говорив мені Григорій Суркіс у 2004 році.

Каюся, не вдалося мені переконати і навчити Блохіна українській мові. Не тому, що Блохін українофоб. Просто він людина старого гарту. Але Суркіс розумів важливість української мови в українській збірній ще тоді", – сказав Мірошниченко в інтерв'ю видання Український футбол.

Нагадаємо, Ігор був прес-секретарем національної збірної України з 15 вересня 2004-го по 15 травня 2008 рр.

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