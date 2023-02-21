"До речі, у мене була конфліктна історія з Вороніним одного разу. Ви знаєте, Воронін, він як "адєсіт", потриндіти язиком. І якось він мені в літаку каже: "А шо ти, отето, по-укрАінскі? Не можеш по-нормальному?". Я його питаю: "Що значить по-нормальному?". І щоб ви розуміли, Вороніну в той момент заперечив, як би ви думали, хто?

Екс-гравці збірної України можуть повторити долю Тимощука – нові довічні дискваліфікації за співпрацю з окупантами

Тимощук? Так, Тимощук. Він сказав: "Так ти ж в збірній України граєш!". Це була така показова історія, після якої я б ніколи не повірив, що Тимощук може бути зрадником. І ось він тоді присадив Вороніна, і той більше нічого не говорив. Мені було байдуже, що там розказує Воронін, для мене питання мови було принциповим. Безглуздо бути прес-секретарем збірної України з футболу і говорити російською мовою", – пригадав Мірошниченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Тимощук після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України залишився в Санкт-Петербурзі, показово промовчавши щодо кровожерливої війни. Через це УАФ анулювала усі нагороди та заслуги Анатолія, позбавивши його тренерської ліцензії.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю