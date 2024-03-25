"Я так багато думав про те, щоб виїхати з Іспанії. Але якщо я поїду, то дам расистам те, що вони хочуть. Я хочу залишитися тут, у найкращому клубі світу, щоб вони могли й далі бачити моє обличчя. Я продовжую рости і вдосконалюватися саме заради таких речей, щоб приносити радість уболівальникам, які приходять на стадіон.

Президент Барселони заявив, що Реалу доведеться продати Вінісіуса

Расистів меншість, і вони не так часто дають про себе знати. Я сміливий, я з Реала – найкращого клубу світу. Так, це складно, але я збираюся продовжувати, тому що президент Перес підтримує мене, клуб підтримує мене. Якщо я піду, це буде тріумф расистів", – цитує Вінісіуса Marca.

Промовляючи ці слова, Вінісіус розплакався на прес-конференції, присвяченій товариському матчу між Бразилією та Іспанією. У відповідь журналісти підтримали форварда оплесками.