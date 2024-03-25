"Я так много думал о том, чтобы уехать из Испании. Но если я уеду, то дам расистам то, что они хотят. Я хочу остаться здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они могли и дальше видеть моё лицо. Я продолжаю расти и совершенствоваться именно ради таких вещей, чтобы доставлять радость болельщикам, которые приходят на стадион.

Президент Барселоны заявил, что Реалу придется продать Винисиуса

Расистов меньшинство, и они не так часто дают о себе знать. Я смелый, я из Реала – лучшего клуба мира. Да, это сложно, но я собираюсь продолжать, потому что президент Перес поддерживает меня, клуб поддерживает меня. Если я уйду, это будет триумф расистов", – цитирует Винисиуса Marca.

Произнося эти слова, Винисиус расплакался на пресс-конференции, посвящённой товарищескому матчу между Бразилией и Испанией. В ответ журналисты поддержали форварда аплодисментами.