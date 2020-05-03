Хочолава зізнався, на що готовий піти заради повернення Шахтаря на Донбас Арену

Захисник "помаранчево-чорних" Давид Хочолава мріє аби його команда повернулась у Донецьк.

"У 2013 році Генріх Мхітарян заспівав перед заповненою Донбас Ареною. Я думаю, що теж міг би заспівати на забитому стадіоні.

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Я б навіть танцював там. Головне, щоб ми туди повернулися, грали і стали чемпіонами! Незважаючи на мій жахливий голос і слабкі музичні здібності, я все одно там заспівав би", – сказав Хочолава у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар влітку 2017 року із одеського Чорноморця. У поточному сезоні 27-річний центрбек зіграв за "гірників" 12 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця збірної Грузії із донецьким клубом розрахований до літа 2022 року.

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