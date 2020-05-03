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Хочолава признался, на что готов пойти ради возвращения Шахтера на Донбасс Арену

09:20 61 Читати українською
Хочолава признался, на что готов пойти ради возвращения Шахтера на Донбасс Арену
Давид Хочолава / ФК Шахтер

Защитник "оранжево-черных" Давид Хочолава мечтает чтобы его команда вернулась в Донецк.

"В 2013 году Генрих Мхитарян спел перед заполненной Донбасс Ареной. Я думаю, что тоже мог бы спеть на забитом стадионе.

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Я бы даже танцевал там. Главное, чтобы мы туда вернулись, играли и стали чемпионами! Несмотря на мой ужасный голос и слабые музыкальные способности, я все равно там спел бы", – сказал Хочолава в комментарии официальному сайту "горняков".

Напомним, Хочолава перешел в Шахтер летом 2017 года из одесского Черноморца. В текущем сезоне 27-летний центрбэк сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока сборной Грузии с донецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Теги
Шахтер Шахтер Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Давид Хочолава Давид Хочолава Донбасс Арена
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