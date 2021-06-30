Хочолава отримав запрошення від двох європейських клубів
30 червня 23:18 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Давид Хочолава може змінити місце роботи вже влітку.
Давид Хочолава розглядає пропозиції від бельгійського Генка та данського Копенгагена, повідомляє FootBoom.
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28-річний грузин повинен визначитись зі своїм майбутнім протягом найближчих днів. Його чинний контракт із Шахтарем розрахований до літа 2025-го. Відходу Давида також сприяє підписання бразильського центрального захисника Марлона.
У минулому сезоні УПЛ Хочолава провів лише 7 матчів.
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