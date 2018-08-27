toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Хочолава отримав виклик у збірну Грузії

14:20 297 Читать на русском
Хочолава отримав виклик у збірну Грузії
Давид Хочолава / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава отримав виклик у національну збірну Грузії.

Грузинський оборонець Шахтаря Давид Хочолава викликаний до лав своєї національної збірної на матчі Ліги націй проти Казахстану та Латвії, повідомляє тамтешня федерація футболу.

"Не міг одягнути футболку з "Газпромом". Леван Кобіашвілі – про війну з Росією, контракт із Баварією і біль за Україну

Окрім цього, у резервний список футболістів потрапив півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе.

Кобахідзе щодо боргів Ворскли: Віра вже починає втрачатись

Ліга націй1 тур

Казахстан - Грузія: Четвер 06 вересня 2018

Казахстан
- : -
Грузія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга націй Світ Олександр Кобахідзе Олександр Кобахідзе Давид Хочолава Давид Хочолава Казахстан - Грузія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
7
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук