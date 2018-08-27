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Хочолава получил вызов в сборную Грузии

14:20 23 Читати українською
Хочолава получил вызов в сборную Грузии
Давид Хочолава / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава получил вызов в национальную сборную Грузии.

Грузинский защитник Шахтера Давид Хочолава вызван в ряды своей национальной сборной на матчи Лиги наций против Казахстана и Латвии, сообщает местная федерация футбола.

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Кроме этого, в резервный список футболистов попал полузащитник Ворсклы Александр Кобахидзе.

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Лига наций1 тур

Казахстан - Грузия: Четверг 06 сентября 2018

Казахстан
- : -
Грузия
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Теги
Лига наций Мир Александр Кобахидзе Александр Кобахидзе Давид Хочолава Давид Хочолава Казахстан - Грузия
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