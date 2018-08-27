Хочолава получил вызов в сборную Грузии

Англия — 17:10 18
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Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинца
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Динамо – Аякс: киевляне ни разу не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мячаЛига чемпионов — 16:47 50
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"Якщо Русин забиватиме – Хацкевич не матиме вибору". Чому Ворсклі не допоможуть шашлики, а стадіон в Одесі – це бідаУкраина — 16:00 201
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Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналистИспания — 15:47 147
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Еврокубки – слабое место лидеров, Ворскла и Карпаты идут ко дну: итоги 6-го тура УПЛУкраина — 14:30 151
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