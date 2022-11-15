Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив на саміті G-20 в Індонезії. Очільник міжнародної федерації футболу згадав і про війну в Україні.

У вівторок, 15 листопада, Інфантіно взяв участь у саміті G-20, який проходить на Балі. Президент ФІФА закликав світових лідерів посприяти припиненню бойових дії в Україні на час чемпіонату світу-2022. На його думку, Мундіаль можна використати як позитивний момент для вирішення конфлікту.

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"Чемпіонат світу-2022 може стати унікальною платформою для відновлення миру. Прошу всіх вас подумати про тимчасове припинення вогню на один місяць на час турніру.

Або ж, принаймні, про реалізацію гуманітарних коридорів чи будь-чого, що могло б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру. Ви – світові лідери, у вас є можливість впливати на хід історії. Футбол і чемпіонат світу пропонують вам і всьому світу унікальну платформу єдності та миру в усьому світі", – цитує президента ФІФА Reuters.

Символічно, що друг Путіна виступив із таким закликом саме тоді, коли ЗСУ почали активно звільняти Херсонську область від російських загарбників. Зокрема, українські військові вже деокупували обласний центр і не збираються на цьому зупинятися.

Нагадаємо, саме за каденції Джанні Інфантіно Росія провела чемпіонат світу у 2018 році, а заклики світової спільноти бойкотувати Мундіаль у Катарі через систематичне порушення прав людини ФІФА цинічно ігнорує. ЧС-2022 стартує вже 20 листопада, а фінал запланований на 18 грудня.

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