Динамо – Брентфорд: нульова нічия на завершення зборів, проблеми з виходом в атаку та креативом, фейли Шабанова

Динамо не змогло обіграти Брентфорд у товариському матчі на зборах. Читайте звіт про останній австрійський спаринг киян на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Брентфорд – 0:0

Нереалізований пенальті: Маркондес, 6

Контрольний поєдинок проти Брентфорда став останнім для Динамо на закордонних зборах – запланований матч зі Швацем скасували через погану погоду в Австрії. Незабаром команда Олександра Хацкевича повернеться до України. У попередніх спарингах "біло-сині" розписали нічиї з Олімпіакосом (1:1) і Ботошані (1:1), а також розгромили Ваккер (3:0) і Цирль (5:0).

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва

Динамо сьогодні виставило проти представника Чемпіоншипу стартовий склад без кількох лідерів: 4-1-4-1 з Кадірі в ролі опорника та Бєсєдіним на вістрі. Віктор Циганков знову не потрапив у заявку, як і Соль та Вербіч. В центрі оборони поруч з Бурдою з'явився Попов, а лівий фланг захисту вже звично закрив Шабанов.

Початок зустрічі залишився за Брентфордом. Динамо не могло вийти з власної половини, поки суперник спокійно будував атаки. Шабанов пропустив гравця собі за спину – Бурда вчасно підстрахував. На 6-й хвилині Артем все ж привіз пенальті, сфоливши у власному штрафному майданчику. Маркондес взявся виконувати 11-метровий, але не переграв Бущана.

Вперше Динамо добралося до чужих воріт через 12 хвилин після стартового свистка, коли подачу Кендзьори перервав голкіпер Брентфорда. Кияни створювали моменти переважно після активності Де Пени. Уругваєць вирізав хорошу подачу на середній висоті, але Караваєв до неї не добрався. В одній з наступних атак Олександр змістився до Карлоса на півфланг, отримав вчасну передачу та пробив у ближню "шістку" – воротар впорався без проблем.

До кінця першого тайму Динамо намагалося загрожувати після кутових, але, крім удару головою Кадірі, більше нічого згадати. Команди пішли на перерву з нулями на табло. На другий тайм Бущана у воротах замінив Бойко, а замість Кадірі вийшов Сидорчук. Динамо більше часу почало проводити в 4-2-3-1, де Шепелєв і Буяльський почергово опускалися в пару до капітана та навіть на одну лінію з захисниками.

Другий тайм довгий час не приносив моментів – важке вологе поле давалося взнаки. На 56-й хвилині Динамо нарешті організувало хороший випад. Шепелєв вигриз м'яч у центрі поля, Буяльський класним довгим пасом закинув у вільну зону на хід Караваєву, але новачок "біло-синіх" не реалізував вихід сам на сам. А потім поступився місцем на полі Цітаішвілі. Також вийшли Піваріч і Гармаш.

Динамо активізувалося: контроль м'яча на чужій половині, вбігання у штрафний центрхавів. Втім, користі це не приносило. Все було стандартно та академічно, бракувало швидкості та креативу. Ситуація виглядала настільки сумно, що найкращим шансом в наступні 20 хвилин був неточний удар головою від Де Пени після навісу Кендзьори.

Уругваєць отримав ще один шанс, але його потужний постріл парирував голкіпер. На останніх хвилинах Динамо претендувало на пенальті після зусиль Сидорчука, який змусив англійців помилитися у штрафному майданчику. Рефері не побачив порушення правил проти капітана Динамо.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию – Динамо завершило закордонні збори "сухим" матчем проти англійського Брентфорда. Через 2 тижні кияни розпочнуть новий сезон – Суперкубок України з Шахтарем.

Проблеми з виходом в атаку залишилися

Закордонні збори позаду, а Динамо так і не налагодило вихід з оборони. У першому таймі Кадірі опускався на одну лінію з центральними захисниками, але це не допомагало в розіграші м'яча. І Попов з Бурдою, і сам Мохаммед часто помилялися в простих ситуаціях. Навіть банальні передачі хавбекам чи на фланг призводили до втрат. Не можна все списати на погане поле.

Відсутність Кадара позбавляє киян першого пасу. Молодий Попов в епізодах без м'яча відіграв грамотно, впевнено та холоднокровно, але робота з м'ячем поки що залишає бажати кращого. Як і рух центрхавів, які не відкривалися під партнерів.

За першу чверть зустрічі Динамо майже не переходило з м'ячем центр поля – атаки обривалися на першій-другій передачі вперед. Через центр прорватися не вдавалося, фланги також працювали менш ефективно, ніж зазвичай. По перерві контроль м'яча в задній лінії став кращим завдяки додатковому гравцю в опорній, але з доставлення круглого у фінальну третину труднощі залишилися.

Шабанов досі не звик до ролі фулбека

Олександр Хацкевич вперто ставить Артема на фланг, але той погано виглядає зліва в захисті. Губить зони в себе за спиною, дуже легко піддається на елементарні фінти, не встигає за суперниками рівня Чемпіоншипу ні ногами, ні головою. Наслідок – привезений пенальті.

Ледь не кожна атака Брентфорда через зону Шабанова завершувалася гострим прострілом. І це при тому, що англійці атакували переважно протилежним флангом, де Кендзьора зі своїми обов'язками справлявся нормально.

Що стосується допомоги попереду, Кендзьора також виглядав краще: намагався забігати по флангу, виконувати подачі, підігравати Караваєву. Шабанов, у свою чергу, лише пару разів наблизився до чужого штрафного, запам'ятався поганим взаєморозумінням з Де Пеною та одним навісом в другому таймі. Заради правди варто сказати, що після заміни Артема на Піваріча ситуація кардинально не змінилася.

Де Пена – найкреативніший гравець Динамо у матчі

Динамо сьогодні створювало моменти переважно зусиллями Карлоса. Він був найдинамічнішим в атаці: відкривався широко на лівій бровці, зміщувався у півфланг, пропонував себе й ближче до центру. У першому таймі Де Пена – чи не єдиний, хто віддавав нестандартні передачі на загострення.

По перерві атаки Динамо стали трішки різноманітнішими, більше руху було в центрі, але найкращий момент знову виник у Де Пени. Уругваєць до всього ще й пробивав головою після подачі Кендзьори. У групі атаки без Соля, Вербіча та Циганкова Карлос виглядав єдиним, у кого голова працює не по шаблону. Щоправда, це похвала кращого з гірших.

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