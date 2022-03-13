Хобленко і Щедрий продовжать кар'єру в естонській Левадії
10:47 - Читать на русском
Ще двоє українських футболістів виступатимуть у Мейстрілізі.
Одразу два гравці Кривбаса – форвард Олексій Хобленко і півзахисник Артем Щедрий – виступатимуть за Левадію, повідомляє FootBoom.
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Обидва футболісти перейшли у естонський клуб на правах оренди.
Нагадаємо, Хобленко і Щедрий захищали кольори Кривбаса з літа 2021-го. Контракт Олексія з криворіжцями чинний до 30 червня 2024 року, Артема – до 30 червня 2023 року. Transfermarkt править за гравців 600 і 300 тисяч євро відповідно.
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