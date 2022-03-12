Півзахисник Динамо Вітінью близький до повернення на батьківщину. За повідомленням Lance, найбільше шансів підписати 22-річного вінгера є у Ботафого.

Вітінью хоче покинути Динамо – є варіант з рідним клубом

Бразильський клуб збирається підсилити свої атакувальні фланги, але не може підписати динамівця, поки не отримає схвалення від ФІФА. Раніше Вітінью заявляв, що більше не хоче повертатися в Україну і спробує працевлаштуватися у рідній Серії А. Наразі бразилець не знає, чи зможе покинути Динамо, незважаючи на те, що його контракт з "біло-синіми" призупинено.

До слова, раніше про інтерес до футболіста заявляв його колишній клуб Атлетіко Паранаенсе, але потягнути фінансові запити гравця він не в змозі.

Нагадаємо, Вітінью перебрався у Динамо в серпні 2021-го за 6 млн євро і встиг провести за киян 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Його контракт з українським клубом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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