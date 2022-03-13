Хобленко и Щедрый продолжат карьеру в эстонской Левадии
10:49 - Читати українською
Еще два украинских футболиста будут выступать в Мейстрилиге.
Сразу два игрока Кривбасса – форвард Алексей Хобленко и полузащитник Артем Щедрый – будут выступать за Левадию, сообщает FootBoom.
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Оба футболиста перешли в эстонский клуб на правах аренды.
Напомним, Хобленко и Щедрый защищали цвет Кривбасса с лета 2021-го. Контракт Алексея с криворожцами действует до 30 июня 2024 года, Артема – до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игроков в 600 и 300 тысяч евро соответственно.
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