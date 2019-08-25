Хобленко голом допоміг Динамо Брест розгромити Енергетик-БГУ

Форвард Динамо Брест Олексій Хобленко забив у ворота Енергетика-БГУ, а його команда здобула розгромну перемогу.

Чемпіонат Білорусі-2019, 19 тур

Динамо Брест – Енергетик-БГУ – 6:2

Голи: Кісляк, 4, Гордейчук, 20, Нехайчік, 28, 39, 45, Хобленко, 80 – Шкурін, 10, 88 (пен.)

Вилучення: Васільєв (Динамо Б), 77

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У матчі 19 туру чемпіонату Білорусі Динамо Брест вдома приймав Енергетик-БГУ. Українці Артем Мілевський та Олександр Нойок вийшли зі стартових хвилин, а Олексій Хобленко з'явився по перерві. Саме третій і довершив розгром гостей.

Під час швидкої контратаки форвард пробіг до штрафного суперника і пробив у лівий від себе кут воріт. Голкіпер Енергетика не зміг дотягнутись до м'яча.

Динамо Б лідирує в турнірній таблиці, набравши 45 очок. БАТЕ перебуває на 2 позиції з 40 пунктами. У Білорусі востаннє борисовці не здобували чемпіонство у далекому 2006 році.