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Хобленко голом помог Динамо Брест разгромить Энергетик-БГУ

08:54 4 Читати українською
Хобленко голом помог Динамо Брест разгромить Энергетик-БГУ
Алексей Хобленко / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Алексей Хобленко забил в ворота Энергетика-БГУ, а его команда одержала разгромную победу.

Чемпионат Беларуси-2019, 19 тур

Динамо Брест – Энергетик-БГУ – 6:2

Голы: Кисляк, 4, Гордейчук, 20, Нехайчик, 28, 39, 45, Хобленко, 80 – Шкурин, 10, 88 (пен.)

Удаление: Васильев (Динамо Б), 77

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В матче 19 тура чемпионата Беларуси Динамо Брест дома принимал Энергетик-БГУ. Украинцы Артем Милевский и Александр Нойок вышли с первых минут, а Алексей Хобленко появился после перерыва. Именно третий и довершил разгром гостей.

Во время быстрой контратаки форвард пробежал до штрафной соперника и пробил в левый от себя угол ворот. Голкипер Энергетика не смог дотянуться до мяча.

Динамо Б лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков. БАТЭ находится на 2 позиции с 40 пунктами. В Беларуси последний раз борисовцы не выигрывали чемпионство в далеком 2006 году.

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