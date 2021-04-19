Досвідчений виконавець піднявся у топ-3 асистентів Прімери в XXI сторіччі, повідомляє Opta Sports.

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Тепер в активі Хоакіна 94 асисти. Такий же показник в екс-півзахисника Барселони Хаві Ернандеса. Попереду цього дуету ще дві пов'язані з Камп Ноу фігури. Колишній оборонець Севільї і Барси Дані Алвес (101 результативна передача) та головна зірка "блаугранас" Ліонель Мессі (191).

Усього в нинішньому сезоні Хоакін Санчес провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач. У липні ветерану виповниться 40.

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