Опытный исполнитель поднялся в топ-3 ассистентов Примеры в XXI веке, сообщает Opta Sports.

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Теперь в активе Хоакина 94 ассиста. Такой же показатель у экс-полузащитника Барселоны Хави Эрнандеса. Впереди этого дуэта еще две связанные с Камп Ноу фигуры. Бывший защитник Севильи и Барселоны Дани Алвес (101 результативная передача) и главная звезда "блаугранас" Лионель Месси (191).

Всего в нынешнем сезоне Хоакин Санчес провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. В июле ветерану исполнится 40.

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