Чемпіонат Іспанії, 33-й тур

Осасуна – Ельче – 2:0

Голи: Барха, 38, Гонсалес, 68 (авт)

Реал Сосьєдад – Севілья – 1:2

Голи: Карлос Фернандес, 5 – Фернандо, 22, Ен-Несірі, 24

Алавес – Уеска – початок о 17:15

Атлетіко – Ейбар – початок о 17:15

Кадіс – Сельта – початок о 19:30

Бетіс – Валенсія – початок о 19:30

Леванте – Вільяреал – початок о 19:30

Хетафе – Реал Мадрид – початок о 22:00

Програму ігрового дня відкривали поєдинки Осасуна – Ельче та Реал Сосьєдад – Севілья. Ельче перебував у зоні вильоту і вкрай потребував очок, але саме гості пропустили незадовго до перерви – за Осасуну забив Барха. У другому таймі памплонці подвоїли перевагу. Дієго Гонсалес намагався випередити суперника, але вразив власні ворота. 2:0 – Осасуна перебуває на 12-му місці та практично гарантувала собі збереження прописки в Прімері. Ельче і далі в зоні вильоту.

Барселона виграла Кубок Іспанії, знищивши Атлетік: "блаугранас" готові до чемпіонства, нові рекорди Мессі, де Йонг – MVP

Гра Реал Сосьєдад – Севілья вважалася однією із центральних у турі, адже зустрічалися 4 і 5 команди Прімери. Щоправда, баски де-факто не мають шансів на топ-4, адже команда Лопетегі на момент початку гри відірвалася аж на 14 очок. Але це не завадило Сосьєдаду відкрити рахунок вже в дебюті – Карлос Фернандес отримав м'яч у штрафному і другим дотиком вразив дальній кут. Втім, ще до перерви Севілья забила двічі у відповідь. Спершу Фернандо проштовхнув м'яч повз кіпера з лінії воротарського, а за 2 хвилини Ен-Несірі розстріляв ворота з вбивчої позиції та вивів андалусійців вперед. Цей гол став останнім у матчі – Севілья може починатися готуватися до ЛЧ, адже втратити таку перевагу стане чимось із розряду фантастики. Нервіонці четверті, а від лідера їх відділяють 3 пункти (щоправда, Барса, Реал і Атлетіко зіграли на матч менше).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ