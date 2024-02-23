Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Шахтарем у плей-офф Ліги Європи (3:1).

"Я пишаюся всіма, включно з уболівальниками. Щоб провести чудовий матч, потрібна велика підтримка публіки. При тому що ми погано почали, привезли пенальті, який вплинув на нашу мотивацію... Гравці визнали це рішення судді несправедливим.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Однак потім усе перевернулося, мої хлопці "прокинулися". Подібна реакція добре позначиться на команді в майбутньому. Наші фанати були злими перед матчем, і це нормально. Хлопці продемонстрували відмінну реакцію з точки зору менталітету", – цитує Гассе RMC Sport.

Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію