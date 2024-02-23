Главный тренер Марселя Жан-Луи Гассе прокомментировал победу своей команды в матче с Шахтёром в плей-офф Лиги Европы (3:1).

"Я горжусь всеми, включая болельщиков. Чтобы провести отличный матч, нужна большая поддержка публики. При том что мы плохо начали, привезли пенальти, который повлиял на нашу мотивацию... Игроки сочли это решение судьи несправедливым.

Марсель – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Однако затем всё перевернулось, мои парни "проснулись". Подобная реакция хорошо отразится на команде в будущем. Наши фанаты были злыми перед матчем, и это нормально. Парни продемонстрировали отличную реакцию с точки зрения менталитета", – цитирует Гассе RMC Sport.

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