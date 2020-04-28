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"Хлопці, ви божевільні!": легендарний одноклубник Шевченка розповів, чому відмовив Реалу

28 квітня 15:24 844 Читать на русском
"Хлопці, ви божевільні!": легендарний одноклубник Шевченка розповів, чому відмовив Реалу
Неста і Шевченко / АР

Колишній захисник Мілана та Лаціо Алессандро Неста пригадав відмову від переїзду за кордон.

"Я нікуди не хотів йти з Лаціо, залишився б там на все життя. За два роки до переходу в Мілан мене запрошував Реал Мадрид, але я сказав: "Хлопці, ви божевільні! Я ж граю за Лаціо!"

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Потім все розпалося, і я приєднався до Мілана. Я повинен подякувати за цей рай, де я багато виграв. Лаціо був відмінним досвідом. Я не хотів йти з клубу, але це було важко, тому що в роздягальні був безлад", – цитує Несту Forzaitalianfootball.

Нагадаємо, центрбек збірної Італії перейшов з Лаціо в Мілан у 2002 році, і разом з Шевченко та компанією двічі вигравав Лігу чемпіонів.

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Теги
Італія Реал Мадрид Реал Мадрид Мілан Мілан Лаціо Лаціо Алессандро Неста Алессандро Неста
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