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"Ребята, вы сумасшедшие!": легендарный одноклубник Шевченко рассказал, почему отказал Реалу

15:25 58 Читати українською
"Ребята, вы сумасшедшие!": легендарный одноклубник Шевченко рассказал, почему отказал Реалу
Неста и Шевченко / АР

Бывший защитник Милана и Лацио Алессандро Неста вспомнил отказ от переезда за границу.

"Я никуда не хотел идти из Лацио, остался бы там на всю жизнь. За два года до перехода в Милан меня приглашал Реал Мадрид, но я сказал: "Ребята, вы сумасшедшие! Я играю за Лацио!"

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Затем все распалось, и я присоединился к Милану. Я должен поблагодарить за этот рай, где я много выиграл. Лацио был отличным опытом. Я не хотел уходить из клуба, но это было трудно, потому что в раздевалке был беспорядок", – цитирует Несту Forzaitalianfootball.

Напомним, центрбек сборной Италии перешел из Лацио в Милан в 2002 году, и вместе с Шевченко и компанией дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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Теги
Италия Алессандро Неста Алессандро Неста Лацио Лацио Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид
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