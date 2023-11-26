"Для нас було найцікавіше – результат. Потрібно наздоганяти, ми хочемо стати чемпіонами. Якість гри, десь поле, десь погода не завжди це дають. Але результат є, він на табло. Перемоги над Кривбасом та Рухом дають наснаги, вони підштовхують нас до позитиву, щоб ми набрали очки. Тільки позитив.

Динамо – Рух – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Дебютний гол? Для мене це великий крок. По-перше, грати за Динамо. По-друге, забити хоч один гол. Я довго чекав, команда довго чекала. Так, дуже тепло мене привітали і тренерський штаб, і хлопці. Такий колектив… Дуже пишаюся, що тут перебуваю. Я ж кажу, забив гол і хлопці, можливо, були раді за мене більше, ніж я сам.

Зміни в команді після приходу нового тренера? Я казав уже, що змінилося не глобально. Якісь дрібниці в тренуваннях, теоріях, спілкування з футболістами. Трохи змінилося, але не скажу, що глобально. Як били по м’ячу, так і б’ємо. Але такі дрібниці дають поштовх", – поділився Кабаєв у коментарі Динамоманії.

До слова, в активі Владислава вже 36 матчів за Динамо, проте гол у ворота Руха став першим у футболці "біло-синіх" у офіційних поєдинках.

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