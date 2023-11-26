"Для нас было самое интересное – результат. Нужно догонять, мы хотим стать чемпионами. Качество игры, где-то поле, где-то погода не всегда это дают. Но результат есть, он на табло. Победы над Кривбассом и Рухом дают сил, они подталкивают нас к позитиву, чтобы мы набрали очки. Только позитив.

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Дебютный гол? Для меня это большой шаг. Во-первых, играть за Динамо. Во-вторых, забить хоть один гол. Я долго ждал, команда долго ждала. Да, очень тепло меня поздравили и тренерский штаб, и ребята. Такой коллектив... Очень горжусь, что здесь нахожусь. Я же говорю, забил гол и ребята, возможно, были рады за меня больше, чем я сам.

Изменения в команде после прихода нового тренера? Я говорил уже, что изменилось не глобально. Какие-то мелочи в тренировках, теориях, общении с футболистами. Немного изменилось, но не скажу, что глобально. Как били по мячу, так и бьем. Но такие мелочи дают толчок", – поделился Кабаев в комментарии Динамомании.

К слову, в активе Владислава уже 36 матчей за Динамо, однако гол в ворота Руха стал первым в футболке "бело-синих" в официальных поединках.

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