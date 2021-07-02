"Так, дійсно, це правда. У деяких моментах ми не дійшли з клубом до спільного знаменника, тому вирішили припинити співпрацю.

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Наразі я – вільний агент, займаюся пошуком команди. У мене все добре. Здоровий, готовий грати і хочу вже швидше повернутися до тренувань. Хочу грати і продовжувати прогресувати, як футболіст", – цитує Дмитра Хльобаса Sportarena.

Нагадаємо, 27-річний Дмитро Хльобас є вихованцем Динамо. У січні 2021 року він підписав контракт з Колосом терміном на півтора року. У минулому сезоні Хльобас зіграв 6 матчів за клуб з Ковалівки, однак результативними діями не відзначився.

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