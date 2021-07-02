"Да, действительно, это правда. В некоторых моментах мы не пришли с клубом к общему знаменателю, поэтому решили прекратить сотрудничество.

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На данный момент я являюсь свободным агентом и занимаюсь поиском команды. У меня все хорошо. Здоров, готов играть и хочу уже быстрее вернуться к тренировкам. Хочу играть и продолжать прогрессировать, как футболист", – цитирует Дмитрия Хлебаса Sportarena.

Напомним, 27-летний Дмитрий Хлебас является воспитанником Динамо. В январе 2021 он подписал контракт с Колосом сроком на полтора года. В прошлом сезоне Хлебас сыграл в 6 матчах за клуб из Ковалевки, однако результативными действиями не отметился.

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