"Мій контракт із Ордабаси вже закінчився. Казахський клуб не пропонував продовжити співпрацю. Поки що роздумую над своїм майбутнім.

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Де планую грати далі? Все залежить від пропозицій, які надходитимуть. Те, що я хочу – це одне, а як буде насправді – покаже час", – заявив Хльобас у коментарі Footboom.

Додамо, що вихованець Динамо приєднався до Ордабаси лише влітку і встиг відіграти 8 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

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