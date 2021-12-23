"Мой контракт с Ордабасы уже закончился. Казахский клуб не предлагал продолжить сотрудничество. Пока размышляю над своим будущим.

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Всё зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время", – заявил Хлебас в комментарии Footboom.

Добавим, что воспитанник Динамо присоединился к Ордабасы только летом и успел отыграть 8 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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