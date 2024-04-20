Кальярі та Ювентус зіграли внічию (2:2) в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кальярі дуже потужно провів перший тайм і пішов на перерву, маючи заслужену перевагу. Гості забили два голи, обидва з пенальті. Окрім того, ще був незарахований гол Влаховіча.

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Однак серб таки досяг свого у другому таймі. Поки всі чекали удару зі штрафного від К'єзи, Душан зіграв хитріше, обкрутивши стінку з іншого боку. Для нього це четвертий гол прямим ударом зі штрафного з початку минулого сезону. Це найкращий показник у топ-5 чемпіонатах за цей період.

У підсумку, Ювентус зумів врятуватися від поразки й поки залишається на третьому місці турнірної таблиці. Кальярі після потужної серії навесні майже гарантував собі місце в Серії А на наступний сезон.