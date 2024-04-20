Кальяри и Ювентус сыграли вничью (2:2) в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кальяри очень мощно провел первый тайм и ушел на перерыв, имея заслуженное преимущество. Гости забили два гола, оба с пенальти. Кроме того, еще был незасчитанный гол Влаховича.

Ювентус устроил камбэк после двух пенальти – Раньери в третий раз подряд остановил команду из зоны Лиги чемпионов

Однако серб таки достиг своего во втором тайме. Пока все ждали удара со штрафного от Кьезы, Душан сыграл хитрее, обкрутив стенку с другой стороны. Для него это четвертый гол прямым ударом со штрафного с начала прошлого сезона. Это лучший показатель в топ-5 чемпионатах за этот период.

В итоге, Ювентус сумел спастись от поражения и пока остается на третьем месте турнирной таблицы. Кальяри после мощной серии весной почти гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон.