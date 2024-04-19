Кальярі не втримав перемогу над Ювентусом (2:2) в рамках 32-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд зустрічі на "Футбол 24.

Ювентус приїхав у гості до Кальярі – потенційно найслабшого свого суперника з початку весни. Але так було лише на папері. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як туринці борються за повернення у Лігу чемпіонів. Нинішній сезон вони пропускають через дискваліфікацію.

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Гості були фаворитом, але це більше спрацював імідж. Прямо зараз Кальярі перебуває у значно кращій формі, набирає більше очок. За останні три місяці підопічні Массіміліано Аллегрі виграли лише три матчі Серії А... з тринадцяти! Йти серед лідерів дозволяє гандикап, який команда зробила в першій половині сезону.

Острів'яни навпаки – набрали хід уже весною. Не так давно ще гостро стояло питання боротьби за виживання, а щодо майбутнього Клаудіо Раньєрі були великі сумніви. Слід зауважити, що переродження не пов'язане з легким календарем. Кальярі успішно грає проти грандів – перемагав Аталанту й забирав очки в Інтера.

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Зі старту звітного матчу Ювентус відчув цей тиск на собі. Господарі затискали суперників у їхній штрафний так, що вони могли мріяти лише про контратаки. В одній з них із гострого кута бив Влаховіч. Це так і залишився єдиний удар туринців у площину за весь перший тайм.

Тиск Кальярі дав результат навіть попри те, що гравцям відверто не вистачало майстерності реалізовувати свої моменти. Допомогли туринці, які не встигали відбиватися організовано й привезли на свої ворота аж два пенальті. Спочатку Бремер зіграв у волейбол. Щоб це помітити, рефері знадобилася допомога відеоасистента. Гаетано впевнено пробив з 11 метрів, хоча не мав такого досвіду останні п'ять років.

У другому випадку винен Щенсни. Поляк взагалі мав сьогодні не грати через травму носа, але начепив фіксуючий пластир й вийшов у стартовому складі. В одному із епізодів Войцех не розрахував свої сили на виході й завалив Лувумбу. Другий пенальті пішов бити Єррі Міна й продемонстрував, чому в збірній Колумбії його завжди вибирають для післяматчевих серій 11-метрових.

Ювентус таки мав шанс скоротити відставання ще до перерви, але гол Влаховіча справедливо не зарахували через офсайд у К'єзи. Досягти свого Душану таки вдалося вже у другій половині зустрічі. На 62-й хвилині гості заробили перспективний штрафний удар. Скуффет вибудовував стінку під лівоногого К'єзу, а підійшов Влаховіч й елегантно обкрутив перешкоду з іншого боку.

Залишалося пів години, щоб здійснити камбек. Кальярі на цей час вирішив приміряти не себе стиль Ювентуса, сівши в глибоку оборону. Це могло б спрацювати, бо туринці нічого небезпечного не створювали. Однак за них це зробив Доссена, який зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу.

Останні хвилини Ювентус провів на воротах Кальярі, але вирвати перемогу не зміг. Острів'яни знову не програли супернику із зони Ліги чемпіонів й поки можу не перейматися про виліт. Туринці залишаються третіми, але подарували шанс Болоньї закрутити інтригу в боротьбі за медалі.