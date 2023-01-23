Ювентус та Аталанта не змогли визначити переможця в рамках19-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Туринський Ювентус вперше після скандалу та санкцій проти клубу зіграв матч в чемпіонаті Італії. Однак суперник, якого перед початком туру і до зняття очок "Стара синьйора" обходила в турнірній таблиці, змусив двічі відігруватися.

Ювентус на емоціях розписав вогняну нічию з Аталантою

Команди видали результативний матч, забивши шість голів на двох. Особливо чудовим вийшов розіграш штрафного від Ді Марії та Даніло, з якого Ювентус в останнє зрівняв рахунок в матчу. За Аталанту дублем відзначився нападник Адемола Лукман. Команда Аллегрі посідає 10 місце в турнірній таблиці з 22 очками, а підопічні Гасперині – шості. Для Аталанти це друга нічия в чотирьох матчах.