Сьогодні, 17 липня, Вулверхемптон проведе перший передсезонний матч, суперником буде Кру Александра. У зустрічі візьме участь Рауль Хіменес, який з'явиться зі стартових хвилин.

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Для мексиканського форварда це буде перша гра за 230 днів. У листопаді 2020-го він отримав перелом черепа та травму мозку, після чого був прооперований. Весь цей час Хіменес відновлювався від жахливого пошкодження.

До слова, поєдинок проти ФК Кру Александра стане дебютним для нового наставника "вовків" Бруну Лаже.

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