Жозе Са – новий воротар "вовків", повідомляє офіційний сайт клубу.

Рома офіційно підсилилась голкіпером збірної Португалії Патрісіу

28-річний кіпер перебрався на Молінью із пірейського Олімпіакоса. Із Вулвз португалець уклав 5-річний контракт. Орієнтовна вартість трансферу – 8 млн євро. У воротах мідлендців Са замінить співвітчизника Руя Патрісіу, який перейшов до Роми. Обидва воротарі є клієнтами контори Gestifute суперагента Жорже Мендеша.

До слова, в сезоні 2020/21 Жозе Са провів 44 матчі в усіх турнірах, 19 із них – "сухі". Раніше він також захищав кольори рідного Марітіму та Порту, а в складі національної команди їздив на Кубок конфедерацій-2017.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22