Хименес впервые за 230 дней сыграет за Вулверхэмптон после жуткой травмы черепа
"Волки" получили хорошие новости перед стартом нового сезона АПЛ.
Сегодня, 17 июля, Вулверхэмптон проведет первый предсезонный матч, соперником будет Кру Александра. Во встрече примет участие Рауль Хименес, который появится со стартовых минут.
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Для мексиканского форварда это будет первая игра за 230 дней. В ноябре 2020-го он получил перелом черепа и травму мозга, после чего был прооперирован. Все это время Хименес восстанавливался от ужасного повреждения.
К слову, поединок против ФК Кру Александра станет дебютным для нового наставника "волков" Бруну Лаже.
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