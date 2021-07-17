Сегодня, 17 июля, Вулверхэмптон проведет первый предсезонный матч, соперником будет Кру Александра. Во встрече примет участие Рауль Хименес, который появится со стартовых минут.

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Для мексиканского форварда это будет первая игра за 230 дней. В ноябре 2020-го он получил перелом черепа и травму мозга, после чего был прооперирован. Все это время Хименес восстанавливался от ужасного повреждения.

К слову, поединок против ФК Кру Александра станет дебютным для нового наставника "волков" Бруну Лаже.

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