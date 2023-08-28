В рамках програми дня в 3-му турі іспанської Прімери 2023/24 заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 3-й тур

Хетафе – Алавес – 1:0

Гол: Майораль, 84 (пен)

Райо Вальєкано – Атлетіко – початок о 22:30

День Мадрида в 3-му турі Ла Ліги відкривав поєдинок у передмісті, де Хетафе приймав Алавес. Команди сумарно провели 26 ударів на двох, однак влучань у площину було зовсім небагато. Тим не менш, по одному топовому сейву голкіпери виконали.

Підопічні Пепе Бордаласа святкували мінімальну перемогу. Долю протистояння вирішив один-єдиний гол – його на 84-й хвилині провів Борха Майораль, який реалізував пенальті. Таким чином, Хетафе виграв свій перший матч у новому розіграші Ла Ліги.

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