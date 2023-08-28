Хетафе здобув першу перемогу в сезоні, мінімально перегравши Алавес
В рамках програми дня в 3-му турі іспанської Прімери 2023/24 заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 3-й тур
Хетафе – Алавес – 1:0
Гол: Майораль, 84 (пен)
Райо Вальєкано – Атлетіко – початок о 22:30
День Мадрида в 3-му турі Ла Ліги відкривав поєдинок у передмісті, де Хетафе приймав Алавес. Команди сумарно провели 26 ударів на двох, однак влучань у площину було зовсім небагато. Тим не менш, по одному топовому сейву голкіпери виконали.
¡Tuvo que volar @AntonioSivera1 para evitar el gol del @GetafeCF!#GetafeAlavés | #LALIGAEASPORTS#LALIGAHighlights pic.twitter.com/l1Jif0Wo5s— LALIGA (@LaLiga) August 28, 2023
¡PARADÓN DE @DavidSoria18 para salvar al @GetafeCF!#GetafeAlavés | #LALIGAEASPORTS#LALIGAHighlights pic.twitter.com/TAkgPzJMVU— LALIGA (@LaLiga) August 28, 2023
Підопічні Пепе Бордаласа святкували мінімальну перемогу. Долю протистояння вирішив один-єдиний гол – його на 84-й хвилині провів Борха Майораль, який реалізував пенальті. Таким чином, Хетафе виграв свій перший матч у новому розіграші Ла Ліги.
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