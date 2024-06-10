Одеський Чорноморець може втратити одного з гравців оборони, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, харків'яни готові заплатити за Салюка не менше 500 тисяч доларів. Раніше повідомлялося, що Володимира пропонували Динамо, але кияни не горять бажанням підписувати гравця. Захисником також цікавились Карпати, але їх відлякали фінансові запити одеського клубу.

До слова, цього сезону 21-річний гравець провів за одеситів 30 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює футболіста в 700 тисяч євро.

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