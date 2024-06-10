"Усі гравці здорові, вони готуються до матчу зі збірною України. Суперник дуже сильний, не дарма він потрапив до фінальної частини Євро. Ми готуємося до серйозної гри. Хлопці подивилися два товариські матчі України, всі знають гравців збірної України, які виступають в Англії, Іспанії.

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Атака – найсильніша лінія в України, і про це говорю не тільки я. У групи з п'ятірки атакувальних гравців є повноцінні заміни, і якщо я почну називати прізвища, то голова запаморочиться – прізвища досить відомі. Ми бачимо цих хлопців щотижня в топ-чемпіонатах. Гра покаже, як ми будемо оборонятися. Ми скажемо хлопцям те, що хочемо побачити.

Не думаю, що Україна дозволить нам багато володіти м'ячем. Треба бути готовими до того, щоб відбирати м'яч і організовувати швидкі атаки. Думаю, суперник вийде на цю гру дуже вмотивованим", – цитує слова тренера MoldFootball.

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