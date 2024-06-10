"Не можу повірити, що клуб з величезною історією – не лише європейського рівня, а й світового може поводитися подібним чином. На мій погляд, це неприйнятна поведінка. Вони скористалися війною.

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Дуже дивно, що всі кажуть, що ми одна футбольна сім’я, коли один із топ-клубів отримує гравця безплатно, коли ринкова вартість цього футболіста сягає 25 мільйонів євро. Ми інвестували у цього гравця та розвивали його з урахуванням такої ціни.

Я навіть сказав Тоттенхему: "Хлопці, мені зараз за нього гроші не потрібні. Давайте в майбутньому встановимо якусь комісію за продаж, наприклад, 30 чи 40 відсотків. Нам цього було б достатньо". Але вони сказали: "Ні, ні, ми дамо вам 10 відсотків". Говорю: "Хлопці, це несерйозно". Давати нам 10 відсотків – це неповага. Ви поводитеся не як футбольна сім’я – це поведінка грабіжника на дорозі. Тому подивимося, якими будуть наступні кроки", – цитує Палкіна The Telegraph.

Нагадаємо, Манор перебрався у Тоттенхем, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, яке дозволяло гравцям призупиняти контракти через війну.

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