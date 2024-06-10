Мадридський клуб хоче взяти участь у першому розіграші Клубного Мундіалю у 2025 році.

Анчелотті зробив різкий коментар в інтерв'ю італійським медіа, що Реал відмовиться від участі в Клубному чемпіонаті світу через малі призові. Слова стали настільки резонансними, що клубу довелося їх спростовувати.

Реал відмовиться від участі на Клубному ЧС – Анчелотті шокував заявою

"Реал заявляє, що участь в новому Клубному ЧС в сезоні 2024/25 під егідою ФІФА ніколи не піддавалась сумнівам. Наш клуб поїде на турнір, як і планувалося. Команда гратиме з гордістю та ентузіазмом, щоб дати вболівальникам мрію про новий титул", – пише офіційний сайт Реала.

Анчелотті й сам дав задню в соцмережах: "Мої слова в інтерв'ю інтерпретували неправильно. Немає більшої неправди, ніж моя відмова від можливості зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Турнір в моїх очах постає чудовим шансом на престижний титул з Реалом".

ФІФА наступного року організовує новий Клубний чемпіонат світу. Турнір відбудеться влітку 2025-го на полях США. Більшість учасників вже визначилася, зокрема місце на ЧС завдяки перемозі в ЛЧ отримав Реал.

Анчелотті успішно тренує Реал у другий прихід. Він двічі виграв для "вершкових" Лігу чемпіонів і двічі зробив Мадрид чемпіоном Іспанії.