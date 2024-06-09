Контрольні матчі

Італія – Боснія і Герцеговина – 1:0

Голи: Фраттезі, 38

Словаччина – Уельс – 4:0

Голи: Куцка, 44, Боженік, 56, Ампаду, 60 (автогол), Бенеш, 90

Чорногорія – Грузія – 1:3

Голи: Йоветіч, 66 – Кітеішвілі, 10, Мікатуїдзе, 33, Зізівадзе, 83

Після невдалого виступу в товариському матчі з Туреччиною Лучано Спаллетті знову випустив на поле експериментальний склад. Але цього разу Італія зіграла в атаці набагато краще - "Скуадре адзуррі" вдалося пробити боснійську "стіну" ще в першому таймі. К'єза з лівого флангу подав у штрафний, і Фраттезі з льоту встромив м'яч точно в дев'ятку. Кількома днями раніше команда Сергія Барбареса зуміла цілих 60 хвилин протриматися на Вемблі. В Емполі на домашньому стадіоні команди Віктора Коваленка боснійці пропустили вже на 38-й хвилині.

Лєвандовскі оцінив шанси України на Євро-2024: "Команда з Довбиком і Мудриком не гірша за збірну Шевченка/Реброва"

Півзахисник Інтера став гравцем, який забив найбільшу кількість голів за збірну з моменту свого дебюту – у його активі вже 5 м'ячів у 15 матчах. У тому числі дубль у ворота збірної України.

До слова, про збірну України. Її суперник по груповому етапу на Євро-2024 – збірна Словаччини – здолала у Трнаві Уельс, забивши суперникові три "сухих" м'ячі. Наприкінці першого тайму Юрай Куцка завдав дальнього удару з центральної зони, а після перерви підопічні Франческо Кальцони щосили використовували фланги: спершу Роберт Боженік замкнув простріл Лукаша Харасліна зліва, а потім лівий крайній Спарти "ножицями" намагався зробити другий асист на Боженіка, але форварда випередив Ампаду.

Проте кожній гольовій атаці збірної Словаччини передували довгі перепасовки і точність під час передач у найважливіший і найвідповідальніший момент. Розгром довершив форвард Гамбурга Ласло Бенеш ударом з-за меж штрафного. Це взяття воріт стало гімном пресингу: господарі змусили суперника помилитися й зробити неточну передачу, що й призвело до зміни рахунку.