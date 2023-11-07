Хетафе у надзвичайно виснажливому матчі здолав Кадіс. Обидві команди переживали серйозну кризу – востаннє мадридці перемагали ще у середині вересня, в той час як андалусійці брали три очки більше двох місяців тому.

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Наварро міг виводити Кадіс вперед вже на десятій хвилини, але головою спрямував м'яч у поперечину. Наприкінці тайму Ернандес опинився на газоні у штрафному суперника і арбітр змушений був радитись з VAR щодо призначення пенальті. Консультація з відеопомічником не задовольнила гостей, однак на перерву вони пішли щасливі – Даконам перед свистком зачепив ліктем лице суперника і залишив Хетафе у меншості, заробивши повторний "гірчичник".

На другий тайм Хетафе вийшов мобілізованим і зарядженим – команда віддала ініціативу супернику і чекала на свій шанс. І таки дочекалась! На 76-й хвилині Грінвуд майстерно навісив з кутового, м'яч прилетів на дальню стійку, де чатував Майораль, який головою замкнув у сітку. Господарі дотерпіли, витримали і втримали перемогу, яка принесла їм 15 очок і одинадцяту сходинку в Ла Лізі. Кадіс з 10-ма пунктами залишився шістнадцятим.

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