В рамках програми дня у 12 турі Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 12-й тур

Алавес – Альмерія – 1:0

Голи: Седлар, 79

Нереалізований пенальті: Хаджі, 45+1 (Алавес)

Валенсія – Гранада – початок о 17:15

Вільяреал – Атлетік – початок о 19:30

Алавес відкривав програму дня в Іспанії, приймаючи у рідних стінах Альмерію. Баски трималися всього у двох очках від зони вильоту, тож нічия їх не влаштовувала. У першому таймі вони видали надзвичайно потужний футбол, вигравши за ударами з рахунком 10:2 і заробивши пенальті – втім, реалізувати його не вдалося.

По перерві андалусійці вирівняли хід зустрічі, однак саме за такого малюнку гри вони пропустили гол від Седлара. Він і вирішив долю протистояння. Алавес святкує мінімальну звитягу й підіймається одразу на три позиції вгору, а от Альмерія досі залишається без перемог.