Хетафе в чрезвычайно изнурительном матче одолел Кадис. Обе команды переживали серьезный кризис – последний раз мадридцы побеждали еще в середине сентября, в то время как андалусийцы брали три очка более двух месяцев назад.

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Наварро мог выводить Кадис вперед уже на десятой минуте, но головой направил мяч в перекладину. В конце тайма Эрнандес оказался на газоне в штрафной соперника и арбитр вынужден был советоваться с VAR о назначении пенальти. Консультация с видеопомощником не удовлетворила гостей, однако на перерыв они ушли счастливые – Даконам перед свистком задел локтем лицо соперника и оставил Хетафе в меньшинстве, заработав повторный "горчичник".

На второй тайм Хетафе вышел мобилизованным и заряженным – команда отдала инициативу сопернику и ждала своего шанса. И таки дождалась! На 76-й минуте Гринвуд мастерски навесил с углового, мяч прилетел на дальнюю штангу, где подстерегал Майораль, головой замкнувший в сетку. Хозяева дотерпели, выдержали и удержали победу, которая принесла им 15 очков и одиннадцатую строчку в Ла Лиге. Кадис с 10-ю пунктами остался шестнадцатым.

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