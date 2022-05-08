Чемпіонат Іспанії 2021/22, 35-й тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 0:0

Вільяреал – Севілья – 1:1

Голи: Ло Чельсо, 86 – Мір, 90+6

Еспаньйол – Осасуна – початок о 19:30

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Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Колосеум Альфонсо Перес, де Хетафе приймав Райо Вальєкано. Зустріч мала дуже важливе значення для господарів, адже їхній відрив від зони вильоту становив всього чотири очки. Перемога над мадридцями збільшила б гандикап до семи – за три тури до кінця це означало б майже гарантоване збереження прописки в еліті.

Втім, Хетафе провів не дуже виразний матч. За понад 90 хвилин команда практично не створила цікавих моментів. Райо Вальєкано також не вразив, однак на 50-й хвилині гості могли відкрити рахунок – це Бебе ударом зі стандарту влучив у поперечку. Кращих епізодів у зустрічі не було. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Вільяреал на власному полі приймав Севілью. "Жовта субмарина" не змогла пробитись у фінал Ліги чемпіонів, поступившись в обох матчах Ліверпулю. Тож в останніх поєдинках сезону підопічним Унаї Емері залишалось захистити місце у зоні єврокубків. А от що це буде за турнір – Ліга конференцій, чи все ж таки Ліга Європи – залежало від самих футболістів. В свою чергу Севілья доволі впевнено почувалась в топ-4, однак, аби не ризикувати пролетіти повз ЛЧ, також мала набирати очки.

Перший тайм був за господарями. Чуквуезе на початку матчу міг виводити Вільяреал вперед, але поцілив у поперечину. Торресу незадовго до перерви святкувати взяття воріт завадив кіпер, а падіння Еступіньяна у штрафному Севільї арбітр проігнорував. Зрештою забити Вільяреалу допоміг суперник – Кунде зрізав м'яч у власні ворота. Проте VAR зафксував офісайд і у вболівальників нервіонців відлягло. За чотири хвилини до завершення матчу господарі таки вийшли вперед, однак не втримали переможний рахунок і на шостій доданій пропустили. Бойова нічия.

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