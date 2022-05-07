Барселона обіграла Бетіс завдяки голу Альби на останніх секундах – коридор пошани від каталонців і путівка в ЛЧ
Бетіс і Барселона з'ясовували сильнішого в 35-му турі чемпіонату Іспанії (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Перемога на Беніто Вільямарін дозволяла Барсі офіційно оформити путівку в ЛЧ – те, що в середині сезону здавалося доволі проблематичним. Перед стартовим свистком каталонці влаштували Бетісу коридор пошани, привітавши з перемогою в Кубку Іспанії.
Перший момент створили господарі. Хуанмі в боротьбі з Алвесом пробив повз ближній кут. У гостей виділявся Дембеле, який вже на старті гри кілька разів прорвався правим флангом. Один із таких проходів завершився виносом Пессельї майже з лінії воріт.
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На 17-й хвилині Бетіс втратив Клаудіо Браво. Чилійський кіпер, який свого часу виступав за Барселону, травмувався і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Руй Сілва, який буквально за дві хвилини видав розкішний сейв! Араухо пробив головою після подачі кутового, а воротар, який щойно з'явився, перевів м'яч у поперечину.
"Зелено-білі" відповіли своїм моментом. Каналес відкинув на лінію штрафного, а Гвідо Родрігес влучив у дальню стійку. Ще одну швидку контратаку Бетіса неточним пасом зіпсував Фекір. Руй Сілва знову вступив у гру, відбивши м'яч після небезпечного удару Депая. Закручував нідерландець у дальній кут, однак воротар не дрімав. Зрештою, до перерви голів так і не було – 0:0.
У другому таймі Нето врятував Барселону, неймовірним чином зреагувавши на удар Хуанмі з кількох метрів! Хаві кинув у бій Обамеянга замість Депая, який провів блідий поєдинок. Ще один момент у Хуанмі, який знову програв дуель другому воротареві "синьо-гранатових".
Черговий сейв видав і воротар Бетіса, який парирував удар Феррана Торреса. Але після удару Ансу Фаті і Сілва був безсилим. Десятка Барси тільки-но вийшов на поле, як одразу забив. Нападник прийняв м'яч на лінії штрафного і не без допомоги рикошету вразив нижній кут. Перший гол Фаті з 12 січня.
Пропущений гол не знітив Бетіс, який блискавично відігрався. Марк Бартра – колишній захисник Барселони – замкнув подачу Фекіра. Здавалося, все завершиться нічиєю, але вже в компенсований час Альба після подачі Алвеса гарматним ударом приніс гостям перемогу.
Барселона забезпечила собі місце в Лізі чемпіонів. Каталонці відірвалися від п'ятого Бетіса на 11 очок за 3 тури до фінішу.