Чемпионат Испании 2021/22, 35-й тур

Хетафе – Райо Вальекано – 0:0

Вильяреал – Севилья – начало в 17:15

Эспаньол – Осасуна – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок на Колосеум Альфонсо Перес, где Хетафе принимал Райо Вальекано. Встреча имела очень важное значение для хозяев, ведь их отрыв от зоны вылета составлял всего четыре очка. Победа над мадридцами увеличила бы гандикап до семи – за три тура до конца это означало почти гарантированное сохранение прописки в элите.

Впрочем, Хетафе провел не слишком внятный матч. За более чем 90 минут команда практически не создала интересных моментов. Райо Вальекано также не впечатлил, однако на 50-й минуте гости могли открыть счёт – это Бебе ударом со стандарта попал в перекладину. Лучших эпизодов во встрече не было. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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