Хетафе обыграл мадридский Реал в 19-м туре Ла Лиги (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Мадридский гранд был настроен набрать очередные три очка, однако план Карло Анчелотти очень быстро потерпел крах. Его команда пропустила от одного из аутсайдеров уже на 9-й минуте.

Энес Унал обокрал Эдера Милитао в чужой штрафной и переиграл Тибо Куртуа, который быстро преодолел коронавирус и вернулся в состав "сливочных". Соответственно, Андрей Лунин традиционно наблюдал за игрой с лавки запасных.

Реал потерпел сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина

Этот гол оказался единственным в матче, хотя обе команды еще могли отличиться. В частности, после удара Модрича хозяев спас каркас ворот.

1:0 – команда с худшей атакой Примеры 2021/22 сенсационно победила лидера турнирной таблицы. Впрочем, это не помешало Реалу сохранить первое место с 46-ю очками. А вот Хетафе поднялся из зоны вылета на 16 место – правда, конкуренты свои матчи еще не сыграли.