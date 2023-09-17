Хетафе переміг Осасуну в матчі з 5 голами, вилученням і пенальті – Грінвуд дебютував, заробивши вирішальний кутовий
В рамках програми дня у 4-му турі іспанської Прімери заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 5-й тур
Хетафе – Осасуна – 3:2
Голи: Мітровіч, 36, Кармона, 51, Максімовіч, 86 – Муньйос, 45, Будімір, 57 (пен)
Вилучення: Анхілері, 90+1 (Хетафе)
Вільяреал – Альмерія – початок о 17:15
Севілья – Лас-Пальмас – початок о 19:30
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Хетафе у дебютному матчі дня перестріляв Осасуну. Битва під столичним дощем виявилась епічною – мадридці, не зраджуючи власному стилю, заробили 6 жовтих карток, привезли пенальті й зрештою догрались до вилучення. Щоправда, воно сталося аж у компенсований час, коли підопічні Пепе Бордаласа вели з рахунком 3:2.
Памплонцям було дуже прикро, адже вони двічі відігрувались по ходу зустрічі. Відповісти не вдалося лишень на гол Максімовіча, який заробив дебютант Хетафе – Мейсон Грінвуд (вийшов на заміну за 9 хвилин до корнера). Таким чином, мадридці здобули другу перемогу в сезоні.
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